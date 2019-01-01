EL FUTUR DEL CATALANISME
Catalanisme i
autogovern
1. La idea d'autogovern
Per Jaume Claret
EL FUTUR DEL CATALANISME
Catalanisme i
autogovern
1. La idea d'autogovern
Per Jaume Claret
EL PERIÓDICO, de la mà de diversos experts, fa balanç dels principals eixos sobre els quals s'ha construït el catalanisme i planteja propostes per refer els consensos amb vista al nou cicle polític. Després de parlar d'indústria, infraestructures i educació, la reflexió segueix amb tres articles dedicats a l'autogovern, el primer dels quals el signa Jaume Claret.
De la mà del romanticisme, durant el segle XIX es va viure a Europa un despertar de la cultura autòctona, a mig camí entre la recuperació i la reinvenció. Aquesta redescoberta pren el nom de Renaixença a Catalunya i va anar tenyint-se de reivindicació política fins quallar en el catalanisme històric. Tot i la diversitat d’aquest corrent, alguns objectius eren compartits i, entre ells, la voluntat d’autogovern.
L’aspiració tenia una legitimació històrica que apel·lava a una anacrònica genealogia respecte de les institucions medievals. No és casual que Enric Prat de la Riba fes referència a la Nova Planta imposada pels Borbons en assumir la presidència de la Mancomunitat de Catalunya el 1914. No deixa de ser curiós que, ara fa 11 anys, amb motiu del Tricentenari de la Guerra de Successió, les autoritats catalanes ho apostessin tot al 1714 i pràcticament res al centenari d’una institució molt més contemporània i comparable.
L’autogovern s’imaginava com una palanca per assumir competències concretes per millorar la vida de la seva ciutadania, per gestionar-les amb uns paràmetres d’eficiència superiors als practicats des de Madrid i per bastir una relació diferent amb el poder central i amb la resta de pobles espanyols. Si ens ho mirem cronològicament i fem una repassada ràpida als tres períodes amb un mínim autogovern efectiu -no accidentalment produïts després de successives onades migratòries-, ens caldria començar per la ja citada Mancomunitat (1914-1925).
Més elogiada que coneguda, sempre s’ha destacat el seu desplegament d’infraestructures bàsiques, la seva capacitat per atreure perfils professionals allunyats de la Lliga –de Pompeu Fabra a Rafael Campalans- i per combinar la seva voluntat de construcció nacional Catalunya endins amb la seva voluntat d’influència ‘imperial’ en una Espanya gran. Amb tot, l’hegemonia lligaire mai va ser unànime (obrerisme i lerrouxisme eren forts), la influència en la política espanyola mai va assolir els seus objectius i el seu ventall competencial era reduït. Nicolau d’Olwer posava el dit a la nafra: "Era un govern i no ho era. Ho era, com si diguéssim, per a les qüestions de gràcia, no ho era per a les de justícia, i sempre podia encarnar la protesta popular enfront de l’altre govern, el que administrava les coses odioses".
El relleu el prendria la 'tunejada' Generalitat republicana (1931-1939) sota domini, novament no hegemònic, d'ERC. La complicitat amb les esquerres espanyoles va facilitar una compartició de competències més fluides (amb tensions a ensenyament, llengua i ordre públic) i el vincle entre les reivindicacions nacionals i les socials. Ara bé, en produir-se l'alternança a Madrid, l’entesa va desaparèixer fins el conflicte obert d’octubre de 1934, sense que la victòria del Front Popular al febrer de 1936 pogués recuperar la comprensió mútua, ja completament trencada per les urgències de la guerra civil.
Reclamació unitària de l'antifranquisme i prova del cotó de la qualitat democràtica de la Transició, la recuperació de l’autogovern -gràcies a la baula Tarradellas- va integrar-se en el mosaic autonòmic amb una excessiva identificació entre Generalitat i Jordi Pujol. Així, es va bandejar el projecte d’una administració reduïda i altament professionalitzada, en favor d’un múscul burocràtic massiu. I, això explica en part la hipertrofia, es va prioritzar la transferència de competències amb una de calenta –assumint les presons- i una de freda -sense parar atenció a la complexitat o a l’infrafinançament-.
Aquests defectes estructurals van quedar camuflats pel xut energètic de la incorporació de nous professionals democràtics i per un llindar dictatorial de partida ben deficient. Durant aquests primers anys, el catalanisme polític –tant el representat per CiU a la Generalitat com el PSC i el PSUC als municipis-, era percebut com a exemple de gestió eficient dins i fora de Catalunya. També hi ha una intervenció activa en els afers generals espanyols: des de la redacció de la Carta Magna a la participació del socialisme català als governs de Felipe González i el suport extern a Executius de tots els colors per part dels homes de Pujol.
En diferents etapes, l’autogovern defensat pel divers ventall del catalanisme polític havia pogut fer bandera de la capacitat per assumir les competències directament vinculades a la seva ciutadania, per gestionar-les de forma eficaç i, fins i tot, exemplar i per establir una fluïdesa institucional amb el poder central, ja fos en format de participació directa, complicitat entre projectes o influència a partir d’esferes segregades. Quan, malgrat el correcte diagnòstic de Pasqual Maragall, aquests tres elements col·lapsen (per manca de finançament, per ineficiència burocràtica, per xoc institucional, per insuficiència competencial i/o per l’impacte de crisis superiors), no és només l’autogovern que és posat en dubte, sinó la mateixa vigència pel futur immediat del catalanisme polític.
Catalanisme i autogovern
Articles de Jaume Claret, Enriqueta Expósito y César Colino
El futur del catalanisme
PRESENTACIÓ DE LA SÈRIE
Article d' Astrid Barrio
Catalanisme i indústria
Per Carme Poveda i Vicenç Pedret
Catalanisme i educació
Per Eduard Vallory i Coral Regí
Catalanisme i infraestructures
Per Ricard Font i Xavier Flores